 

В Украине резко выросло суточное число жертв COVID-19

01.06.2021, 8:00, Новости дня
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За 24 часа зафиксирована смерть 163 украинцев с COVID-19.

Сутками ранее в стране подтвердили 1022 новых инфицирований и 64 смерти.

В понедельник стало известно о выздоровлении от коронавирусной инфекции 12 085 украинцев.

Министерство здравоохранения Украины сообщило 1 июня в Facebook, что за прошедшие сутки в больницы для больных COVID-19 госпитализировали 579 человек.

За 24 часа в стране сделали 51 964 теста на коронавирус. Больше всего новых пациентов с COVID-19 обнаружили в Киеве (434) и Запорожской области (176).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 204 631 случай коронавирусной инфекции и 50 699 смертей среди пациентов с COVID-19. Выздоровело в общей сложности 2 053 167 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1864439467052483

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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