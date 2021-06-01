Москва разъяснила цель восстановления военных объектов в Арктике

Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике с целью обеспечения обороноспособности на стратегическом для национальной безопасности и экономики направлении, сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов.

«Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении, которое имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Корчунова.

В частности, сказал дипломат, в Арктической зоне производятся более десяти процентов ВВП и свыше двадцати процентов экспорта России.

Кроме того, Москва рассчитывает на создание безопасных условий для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития Арктической зоны, отметил собеседник агентства.

По его словам, представители Российской Федерации не раз заявляли о том, что ее военная активность в Арктике не нарушает никаких международных обязательств и не создает угрозы для безопасности других арктических государств.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что что альянс на июньском саммите обсудит наращивание военных возможностей РФ в Арктике. По ее словам, РФ расширяет там свой военный потенциал сильнее, чем когда-либо со времен «холодной войны».