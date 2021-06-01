Пушков преподал урок истории украинскому депутату

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обвинил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в невежестве и незнании истории после появления в Киеве плакатов с оскорблениями в адрес Москвы.

Сенатор напомнил украинскому депутату, что с исторической точки зрения нынешняя Украина не имеет никакого отношения к Киеву времен Древней Руси.

«Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян, а не украинцев за их полным отсутствием в те стародавние времена. Да и был в 882 году небольшой городок Киев завоеван новгородским князем Олегом, который перенес туда свою резиденцию и сказал: «Се буди городом Русским». Русским – не украинским. Но сие нынешним невеждам из Рады, разумеется, неведомо», – высказался Пушков в своем Telegram-канале.

Российский политик считает попытку Гончаренко оскорбить Москву и превознести Киев «клоунадой».

«Киев действительно старше Москвы, но хвастать этим придет в голову только Гончаренко и ему подобным. Москва старше, например, Берлина, и что это доказывает? Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека – это в древней Александрии она точно была», – заключил сенатор.

Ранее Гончаренко опубликовал фотографии билбордов, на которых написано: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали». Акцию парламентарий приурочил к Дню Киева.