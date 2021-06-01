 

Правительство Японии подтвердило что с задержанными Россией моряками всё в порядке

01.06.2021, 7:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

KYODO    May 31, 2021

Правительство подтверждает,  что  все  члены  экипажа японского рыболовецкого судна, захваченного Россией в водах Хоккайдо на прошлой неделе, здоровы и с ними всё в порядке,  сообщил в понедельник его главный представитель.

Токио призвал Москву как можно скорее освободить 14 моряков  траулера Eiho Maru No. 172, принадлежащего рыболовному кооперативу Вакканай на Хоккайдо, и предоставить информацию об их здоровье, сообщил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Като сказал, что российская сторона поставила на рыболовецкое судно продовольствие, топливо и другие припасы. Япония собирает  информацию через свое генеральное консульство в Южно-Сахалинске.

Согласно  сообщениям правительств  Японии и России,  в пятницу, 160-тонное судно было проинспектировано  и  задержано  российскими властями, затем,  в конечном итоге,  было  доставлено в Корсаков на Сахалине на Дальнем Востоке России,.

Судно Eiho Maru сообщило береговой охране Японии, что,  для  задержания судна, российская сторона применила нечто вроде слезоточивого газа.

Официальные представители рыболовецкого кооператива назвали арест «необоснованным», поскольку навигационные данные показывают, что судно работало в исключительной экономической зоне Японии.

Российское пограничное агентство заявило, что японское судно вошло в ИЭЗ РФ и незаконно вело там ловлю рыбы.

Агентство сообщило, что были произведены предупредительные выстрелы, чтобы остановить рыболовецкое судно, пытавшееся сбежать от  российского патрульного корабля.

Инцидент произошел через два дня после другого инцидента, когда японское рыболовное судно у острова Хоккайдо   столкнулось с российским судном и перевернулось, в результате чего погибли три члена экипажа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Борис Корчевников показал архивное фото матери

09.02 / У Зеленского нашли диктаторские амбиции: Ведет Украину к национальной катастрофе

08.05 / Австрийский изобретатель, создавший для нацистов летающий диск

14.04 / Американский бизнесмен Илон Маск провозгласил себя Императором Марса

15.07 / Брухунова о начале работы в театре Петросяна: На все руки от скуки

20.01 / Венгерский регулятор рекомендовал одобрить применение российской вакцины “Спутник V”

09.03 / Володин обсудит цифровой суверенитет с главой ПАСЕ

01.03 / Мнение: За чей счёт живут рантье

16.05 / Музыкальный критик рассказал, почему Филипп Киркоров расстроен Евровидением-2021

13.09 / Мнение: Юра-наблюдатель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика