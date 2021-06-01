В деталях и начистоту. Леонид Агутин рассказал о своем отношении к жене и к изменам в семье

Прочность семейных отношений зависит не столько от силы взаимной любви, сколько от умения прощать и терпеть недостатки друг друга. Сохранить абсолютную верность своей второй половинке не так просто, как может показаться на первый взгляд. Жизнь полна соблазнов и искушений, которым в равной степени могут поддаться не только простые смертные, но и их звездные кумиры.

Брачный союз длиною в двадцать лет

Вряд ли кто-то из поклонников Анжелики и Леонида мог себе представить, что брачный союз их любимцев сможет продержаться столь продолжительное время.

Для нашего времени, когда молодые семьи распадаются уже через несколько лет, это действительно большая редкость. О том, как звездной семье удалось сохранить свои чувства на протяжении двух десятков лет, поведал зрителям в шоу на YouTube “А поговорить” Леонид Агутин.

Женская мудрость Анжелики Варум не раз спасала брак артистов

Первая трудность, с которой пришлось столкнуться молодой семье, была связана с вполне естественным желанием каждого из супругов закрепить за собой лидерство во взаимных отношениях. Анжелика Варум, как и подобает мудрой женщине, позволяла какое-то время своему мужу чувствовать себя главным, чтобы лишний раз не задевать его мужские чувства.

Леонид, сам того не замечая, постепенно отдал своей любимой женщине бразды правления семейным бытом. Семья, сумевшая преодолеть двадцатилетний рубеж совместной жизни, успела столкнуться за это продолжительное время со многими трудностями.

Наиболее напряженный период в этих отношениях возник из-за скандала, связанного с изменой Леонида Агутина. Папарацци удалось заснять певца целующимся с некоей женщиной. Анжелика как любящая жена нашла в себе силы простить своего непутевого мужа и не допустить распада семьи. Леонид, по его словам, до сих пор безмерно счастлив, что она поступила именно таким образом.