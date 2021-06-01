Чтобы одежда гармонировала со стилем: как выбрать модную ткань для летнего наряда

Легкие и приятные на ощупь ткани способны превратить любой крой в шедевр и создать эффектную модель. Стилисты сделали подборку лучших вариантов материалов, которые подойдут для создания летней одежды. Это поможет определиться с выбором и сделать красивый акцент в образе.

Практичность и красота

Легкие и комфортные материалы не только красиво выглядят и помогают подчеркнуть фигуру, но и оберегают кожу от перегревания и раздражения. Это особенно важно в летний период, когда коже нужна дополнительная защита от солнца, но при этом без парникового эффекта.

Стилисты советуют отдавать предпочтение антибактериальным тканям, которые впитывают влагу и не оставляют ее следов на поверхности. Такие материалы довольно легкие и не сковывают движений.

Летнюю одежду приходится часто стирать, поэтому нужно отдавать предпочтение тем материалам, которые будут стойкими к такому воздействию и не потеряют свой первозданный вид.

Вискоза полностью переработана из натуральных материалов,поэтому не вызывает раздражения кожи и является хорошим вариантом для носки на каждый день.

Ткань хорошо пропускает воздух, не электризуется, имеет красивый эстетичный вид и при этом можно наносить на ее поверхность разные узоры и принты, материал качественный и не будет терять свой первозданный вид.

Выбор ткани

Сатин изготавливается из шелка и хлопка, довольно легкий материал. Его стилисты советуют использовать для пошива летних платьев.

Визуально сатин напоминает атлас, но по ощущениям отличается своей легкостью и мягкостью.

Материал воздухопроницаемый, не мнется и не теряет свой вид, на коже ощущается с легкой прохладой.

Просто и со вкусом

Ситец является легкой хлопчатобумажной тканью, которая идеально подчеркивает силуэт, но при этом сам материал выглядит немного грубовато. Его используют для пошива простых платьев, рубашек или повседневной одежды.

Обычный ситец изготавливается из необработанного хлопка. Материал приятный на ощупь, хорошо пропускает воздух, и при этом тело быстрее охлаждается летом.

К основным характеристикам можно отнести экологичность, стойкость цвета, простоту в уходе и легкость. Материал не мнется и после регулярных стирок не теряет свой внешний вид за счет плотного переплетения волокон и прочности их текстуры.

В этом сезоне в моде будут костюмы из хлопка и простые летние комбинезоны. С помощью этой одежды можно сделать красивый стильный акцент и добавить своему образу легкости.