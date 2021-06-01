18-летняя украинка Костюк обыграла на Roland Garros бывшую первую ракетку мира из Испании

Для победы 18-летней Костюк хватило двух сетов: 6:1, 6:4.

27-летняя Мугуруса занимает 13-е место в рейтинге WTA, в 2017 году испанка была первой ракеткой мира.

Костюк в мировом рейтинге 81-я.

Во втором круге Roland Garros украинка сыграет против Чжан Сайсай из Китая, она 57-я ракетка мира.

Контекст:

В 2021 году Открытый чемпионат Франции по теннису на грунтовых кортах проходит с 30 мая по 12 июня. Это один из четырех турниров серии Grand Slam.

В первом круге одиночного разряда женской части Roland Garros украинка Ангелина Калинина тоже обыграла бывшую ракетку мира, ее соперницей была Анжелик Кербер из Германии.

В борьбу за одиночный титул еще не вступали украинки Катарина Завацкая и Элина Свитолина.

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