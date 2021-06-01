 

В мире за сутки подтвердили наименьшее за два месяца число новых случаев COVID-19 – данные ВОЗ

01.06.2021, 7:02, Новости дня
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Меньше последний раз регистрировали 23 марта – 427 тыс.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала пандемии на планете подтвердили 170 млн инфицирований, скончались 3,54 млн человек (за последние сутки – 9,6 тыс.).

В пятерку стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 входят, по данным ВОЗ, США (32,9 млн), Индия (28 млн), Бразилия (16,5 млн), Франция (5,6 млн) и Турция (5,2 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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