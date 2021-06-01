В Малайзии ввели жесткие ограничения из-за коронавируса

Самые жесткие за последний год социально-экономические ограничения вступили в силу со вторника в Малайзии на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом.

Объявленные премьер-министром Малайзии Мухиддином Яссином строгие ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса будут действовать на всей территории страны до 14 июня, передает ТАСС.

Старший министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб сообщил, что власти разрешают сохранить деятельность 17 основным секторам экономики. По его словам, большинство субъектов экономической деятельности будут функционировать с 08.00 до 20.00. Вместе с тем он подчеркнул, что власти не вводят комендантский час, но настоятельно призывают жителей не покидать свои дома после 20.00.

Кроме того, согласно новым правилам, только два человека из одной квартиры смогут выходить для приобретения товаров первой необходимости, продовольствия и медикаментов в пределах 10 км от своего дома. Как сказал Исмаил Сабри Якоб, кафе и рестораны будут работать только навынос, при этом закрываются практически все торговые центры.

Напомним, 26 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и малайзийская фармацевтическая компания Duopharma Sdn Bhd договорились о поставках в Малайзию вакцины от коронавируса «Спутник V».