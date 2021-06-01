Toyota и Honda остановили заводы в Малайзии из-за пандемии

Японские автоконцерны Toyota и Honda приняли решение остановить производство и продажу новых автомобилей в Малайзии из-за вступивших там в силу коронавирусных ограничений, сообщила The Nikkei.

У Toyota в Малайзии есть два завода в штате Селангор. Honda также имеет в стране два предприятия, где производятся мотоциклы и автомобили. Из-за требований малайзийских властей автоконцернам пришлось оставить на рабочих местах не более 10% персонала, в результате чего функционирование заводов в обычном режиме стало невозможным, передает ТАСС.

Напомним, со вторника в Малайзии вступили в силу самые жесткие за последний год социально-экономические ограничения на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом. Объявленные премьер-министром Мухиддином Яссином строгие меры будут действовать на всей территории страны до 14 июня.

В мае число инфицированных в Малайзии резко стало расти. На прошлой неделе был установлен очередной антирекорд – более 9 тыс. заболевших за сутки. Эксперты объясняют это проникновением в страну индийского штамма вируса, обладающего более высокой скоростью распространения, и недостаточными масштабами тестирования на коронавирус.