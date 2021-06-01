Стрелец и еще 3 самых прямолинейных знака зодиака, которые скажут в лицо правду, какой бы горькой она ни была

Всем нам прекрасно известно, что честность является одним из лучших качеств человека. Астрологи уверены, что ее наличие определяется звездами. И сейчас вы узнаете о четырех знаках зодиака, представители которых по праву считаются самыми честными и прямолинейными.

Овен

Приятная правда из уст этого человека звучит очень вдохновляюще. Воодушевлять и хвалить Овны действительно умеют. Но они никогда не льстят. Если вы захотите услышать мнение по заведомо гиблому поводу, то церемониться и подбирать мягкие формулировки Овен не будет.

Человек этого знака не боится сказать все так, как есть. Его конструктивная критика поэтому может казаться довольно оскорбительной. Иногда его слова звучат особенно резко, в частности, если вы попали под горячую руку и спросили его мнения, когда он был не в лучшем расположении духа. Если вы – особа чувствительная, то лучше выждите время. Овен не будет бояться причинить вам боль своей честностью.

Телец

Человек этого знака хвалит без дифирамбов, выражаясь по существу. Критикует точно так же. Свои взгляды выражает точно и иногда довольно хлестко, раскладывая факты по полочкам.

Не нужно ждать от Тельца, что он как-то разбавит свою речь эпитетами. Он скажет ровно то, что имеет в виду.

Кстати, о комментариях его даже не надо просить. Если он что-то заметит, то сам тут же выскажется. Телец обязательно прокомментирует вашу удачную (или не очень) стрижку, свежий образ, купленную вещь или даже нового партнера. Тактичность – не его конек.

Стрелец

Этот человек славится своим легким подходом к жизни. Он думает, что другие существуют в этом мире по аналогичному принципу, а потому не особо утруждает себя подбором слов в тех или иных ситуациях. Зачем? Это ведь просто слова, всего лишь мнение!

Стрелец без колебаний выскажет вам свое мнение по тому или иному поводу. Расскажет, что вы тратите свою жизнь вообще не на то, что связались не с теми людьми, и вообще, слишком много скуки вас окружает.

Да, Стрелец может обидеть. Но он никогда не будет притворяться, пытаться сгладить углы или выразиться более мягко, чтобы не задеть ваше самолюбие. По его мнению, правда и должна такой быть! Но зато когда придет время вас похвалить, Стрелец сделает это с размахом.

Козерог

Это последний человек, на милосердие которого следует рассчитывать, ожидая от него критики. Козероги точно знают, как “жить эту жизнь” и как действовать, дабы добиться успеха, а потому если позиция человека, спрашивающего их мнения, расходится с их концепцией, они раздавят его своим мнением.

Козерог – это один из самых черствых, жестких, рациональных и сухих по характеру знаков. Люди, родившиеся под его управлением, считают излишнюю доброту и сантименты неуместными. Если человек обратился к Козерогу за мнением и критикой, он должен быть готов к разговору морально. Если в момент беседы вас настигнет обида, то вы не сможете воспринять действительно важную информацию и советы (а Козерог знает в этом толк). Пусть жестко и даже грубовато, но он скажет вам, что не так, почему у вас что-то не получается и как необходимо действовать для исправления ситуации.

Но тут главное – действовать как с Овном. Не идите к Козерогу, когда он в плохом настроении. Он, возможно, попытается сдержать свои эмоции, но у него не получится. Поверьте, вам не нужен такой шквал негатива.