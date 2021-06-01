Привычки, которые многие родители прививают детям: какие последствия они имеют

Самые основные черты нашей личности закладываются в детстве. И хотя генетика имеет решающее значение, от поведения родителей зависит эмоциональное развитие детей.

Психологи давно сошлись во мнении, что существуют явно положительные и отрицательные методы воспитания. Пока ваши дети маленькие, прекратите совершать некоторые действия, которые непременно повредят их будущей взрослой жизни. Вот чего нельзя делать родителям.

Не позволять детям плакать

Нет ничего вреднее для детей, чем недооценка их чувств. Такие фразы, как «мужчины не плачут» или «ты слишком чувствительный, как девчонка», повышают вероятность того, что ребенок будет сдерживаться большую часть времени. И это может быть заметно в зрелом возрасте, когда взрослый мужчина не только будет нести на себе тысячи прошлых самоподавлений, но также не сможет сочувствовать другим людям. Он не сумеет справиться со своими разочарованиями, которые будут буквально разъедать его изнутри.

Не позволять детям задавать вопросы

Все знают, что есть возраст, когда дети спрашивают обо всем, но нельзя «затыкать им рот» или высмеивать за это. Это убьет их естественное любопытство и, возможно, даже снизит их интеллект. В зрелом возрасте не сложно встретить апатичных и конформистских людей, которым ничего не интересно, угадайте, почему?

Не допускать малейших загрязнений

Родителей иногда может расстраивать, когда дети портят свою одежду в течение дня, но испачкаться — это часть их обучения, элемент правильного детства. Они в том возрасте, чтобы играть, пачкаться и экспериментировать. Если вы предотвратите это, ребенок может столкнуться с осложнениями позже в процессе созревания. Это подавит его интерес к познанию нового.

Излишняя осторожность

Конечно, детей нужно учить быть осторожными, чтобы они не поранили себя или не причинили другой вред. Также нужно научить детей не разговаривать с незнакомцами. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не внушать им иррациональные, невероятные или шантажирующие страхи. Вы не поверите, но тысячи детей растут с болезненной паникой из-за «монстра в шкафу, который нападет на них, если они не заснут рано».

Не вселяйте детям необоснованные страхи. Это мешает их развитию и их обычному распорядку дня. Также у детей могут развиться серьезные патологии, связанные с тревожностью, такие как паранойя. Не доводите детей до такого.

Плохо говорить о других

Отзываться негативно о других людях в присутствии ребенка — не лучшая идея. Так вы создаете плодородную почву, чтобы вырастить хулигана или вызвать у ребенка ранние предрассудки. Те вредные суждения, которые создаются в детстве, вряд ли исчезнут во взрослой жизни. Ваш подросший ребенок будет также хамить людям и осуждать их, как и вы при нем в детстве.

Постоянно спрашивать, есть ли у них парень или девушка

Дети должны быть детьми. Они не понимают отношений, не знают, что такое романтическая любовь, и им не нужно, чтобы вы пытались привить это заранее. Маленьким следует беспокоиться только об игре и учебе, им не нужно готовиться к тому, чтобы кто-то нравился им, или рано основывать свою самооценку на «парнях» и «девчонках». Просто позвольте своим детям расти и развивать свои привычки в соответствии со своим возрастом, а не с вашими предрассудками и неверными суждениями.