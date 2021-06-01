В РФ будут производить смартфоны с отечественной операционной системой «Автора»

Смартфоны, на которые будут устанавливать отечественную операционную систему «Апрора», созданы в компании «Марвел-Дистрибуция». Гаджеты выйдут под названием F+ pro. Однако они не попадут в свободную продажу.

Как сообщают источники, эти смартфоны пойдут в государственные учреждения и для корпоративного управления. Параллельно с «Авророй» часть смартфонов получат привычную систему Android.

Известно, что конструкция смартфонов основана на однокристальной системе MediaTek. Также при сборке будут использованы китайские детали. Однако российский производитель обещает достичь максимальной локализации в ближайшие годы. Первая партия должна выйти в середине лета текущего года.