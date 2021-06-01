В РФ «МегаФон» запустит самую большую тестовую сеть 5G

Новая тестовая сеть 5G начнет работать на площади около десяти квадратных километров в районе Невского проспекта в Санкт-Петербурге. О ее скором запуске сообщили у оператора мобильной связи «МегаФон».

По словам представителей компании, на сегодня это самая большая сеть связи пятого поколения, развернутая в РФ в тестовом режиме. При этом используется миллиметровый диапазон радиочастот, а также инфраструктура, на которой сейчас работает 4G.

По словам представителей «МегаФона», ожидаемая скорость соединения в тестовой сети – от 1 до 4,2 Гбит/с. Передающее оборудование изготовлено в китайской компании Huawei. После проведения испытаний сеть может продолжить работу на постоянной основе.