 

Мнение: Новый британский союзник

01.06.2021, 6:00, Разное
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Сообщают, что представитель британской разведки провел встречу с главарем террористической группировки ХТШ ("Ан-Нусра" после ребрендинга) Джулани и обсуждал с ним возможности его легализации на Западе. Стоит напомнить, что Джулани в течение сирийской войны считался вторым по упоротости после покойного (или нет) халифа Багдади. США в прошлом году назначили официальную награду в 10 млн. долларов за голову Джулани.

Новый британский союзник

Представитель британской разведки MI-6, бывший спецпосланник Великобритании по Ливии Джонатан Пауэлл провел встречу с главарем террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Абу Мухаммедом аль-Джулани
Об этом сообщил в понедельник ТАСС дипломатический источник в Москве.


Джонатан Пауэлл

"По имеющейся информации, спецслужбы западных стран не только опосредованно, но и напрямую налаживают контакты с международными террористическими группировками, действующими в Сирии. Так, например, стало известно о состоявшейся некоторое время назад в идлибской зоне деэскалации близ КПП "Баб аль-Хава" на сирийско-турецкой границе встрече главаря международного террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещен в РФ), лидера пресловутой "Ан-Нусры" Абу Мухаммеда аль-Джулани с представителем британской разведки MI-6, бывшим спецпосланником Великобритании по Ливии Джонатаном Пауэллом", – сообщил источник.

По его данным, основной темой обсуждения на встрече стала возможность исключения "Хайят Тахрир Аш-Шам" (одно из названий "Джебхат ан-Нусры") из списков террористических организаций. Кроме того, была достигнута договоренность о поддержании постоянного канала связи с международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН.

"Британская сторона предложила [группировке] &quot;Хайят Тахрир аш-Шам" объявить об отказе от продолжения подрывной деятельности против западных стран и наладить с ними тесное сотрудничество, – отметил источник. – Мухаммеду аль-Джулани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа возглавляемого им террористического альянса в интересах его последующей реабилитации. К процессу ребрендинга нусровцев предполагается подключить ряд британских союзников, прежде всего США".

"Хотели бы вновь напомнить тем, кто быстро забывает собственный горький опыт: хороших террористов не бывает, все попытки приручить их и кормить с руки, как правило, заканчиваются большой кровью невинных жертв", – подчеркнул источник.

https://tass.ru/politika/11520745 – цинк

Кстати, интервью западным СМИ Джулани действительно начал давать.

В 2021 году Джулани давал интервью американскому журналисту https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/abu-mohammad-al-jolani-interview-hayat-tahrir-al-sham-syria-al-qaeda/, где одевшись в костюм рассказывал, что на самом деле он не противник США, а воюет против Башара Асада. Джулани заявлял, что он не угрожает интересам США и ХТШ надо исключить из списков террористических организаций.

Как не трудно догадаться, работу по легализации терроористов из "Аль-Каиды" на Западе ведет британская Ми-6.
Британия и "Аль-Каида" – вместе веселей.

Источник: Colonel Cassad



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