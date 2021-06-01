 

Загадочная эпидемия смеха в Танзании

01.06.2021, 5:52, Разное
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Любопытно, что никто из взрослых не пострадал от этого, лишь несовершеннолетние ученицы. Но быстро дошло до того, что многие учителя уволились, и школу пришлось закрыть. Но это было лишь начало истории.

Существует странная болезнь, вызывающая приступы неудержимого смеха.

Первая известная вспышка этой заразы случилась в одной отдаленной африканской деревне в 1962 году и позже стала настоящей современной загадкой.

Все началось 31 января 1962 года в христианской школе-интернате для девочек в Кашаше, на западном побережье озера Виктория в республике Танганьика, ныне Танзания (Восточная Африка). В этот день у нескольких учеников школы внезапно и без предупреждения начинались приступы неконтролируемого смеха без видимой причины, в самый неподходящий момент. 

Загадочная эпидемия смеха в Танзании

Сначала это казалось просто какой-то детской шалостью, но затем оно начало распространяться, и все больше и больше учеников впадали в приступы безудержного хихиканья и смеха, пока это не вспыхнуло, как лесной пожар, по всей школе, к большому недоумению родителей и учителей. 

Любопытно, что никто из взрослых не пострадал от этого, лишь несовершеннолетние ученицы. Но быстро дошло до того, что многие учителя уволились, и школу пришлось закрыть.

Но это было лишь начало истории.

В последующие месяцы таинственные приступы неконтролируемого смеха распространялись по остальной части поселения и окрестностей, пока не затронули 14 школ и более 1000 человек. 

Симптомы необъяснимого состояния включали повторяющиеся приступы смеха или, наоборот, плач или крик, общую боль или усталость, обморок, проблемы с дыханием и сыпь. Приступы длились от нескольких часов до 16 дней и имели побочные эффекты, включая беспокойство, чрезмерное нервное напряжение и даже всплески агрессии. 

Казалось, этому не видно конца, поскольку нераспознанная эпидемия быстро распространилась на все соседние деревни, даже в соседнюю Уганду, и серьезно подорвала общество. Танзанийцы называли это состояние словом "омунеэпо", что означало "болезнь смеха".

Местные врачи и ученые изучили проблему, но у них никак не получалось найти причину этой загадочной болезни. Они терялись в догадках даже тогда, когда из-за сильных приступов многие дети оказывались прикованными к кроватям, так как их буквально трясло от смеха.

Так продолжалось полные 18 месяцев. 

"Один человек смеется, затем смеется другой, и затем это распространяется как лавина. Поэтому, когда напуганные родители забрали своих детей из школы, они все равно начали смеяться", – рассказывал один из очевидцев.

Затем любопытная эпидемия смеха внезапно исчезла так же внезапно, как и началась, заставив врачей и ученых чесать в затылках. 

Что здесь произошло?

Одна из основных теорий заключается в том, что это была какая-то массовая психогенная или социогенная болезнь, возникшая в результате хронического стресса и передаваемая просто психологически, своего рода массовая истерия. 

"Сейчас мы называем подобное состояние массовым психогенным заболеванием (MPI). Все причины в сознании людей, у которых были симптомы. Это не вызвано каким-либо элементом окружающей среды, например пищевым отравлением или токсином. 

У населения есть общий фактор стресса. Обычно это происходит в группе людей, не обладающих большой властью. MPI – последнее средство для людей с низким статусом. Для них это простой способ заявить о том, что что-то не так. Возможно, поэтому он стал чаще ассоциироваться с женщинами (девочками). Вероятно, это заболевание, обусловленное культурой", – рассказывал исследователь Кристиан Ф. Хемпельманн из Техасского университета.

Другая гипотеза заключалась в том, что все это было вызвано каким-то неизвестным науке  вирусом, влияющим на работу мозга. 

Сильвия Кардозу, поведенческий биолог из Государственного университета Кампинаса в Бразилии, считает, что эпидемия смеха в самом деле была вызвана вирусом, похожим на энцефалит, который повредил структуры в базальной части мозга, вызывая приступы смеха.

"Я нахожу маловероятным, чтобы чисто психологическая массовая реакция продлилась так долго и получила такое широкое распространение", – говорила Кардозу.

Однако, судя по отчетам врачей, ни у одной из жертв не было обнаружено в крови никаких признаков необычного вируса или какого-либо токсина. 

По сей день таинственная эпидемия смеха так и не объяснена, и это остается любопытной странностью.



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