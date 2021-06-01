 

Москва обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции

01.06.2021, 5:48, Новости дня
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции в связи с высылкой российских дипломатов из республики из-за многолетней неспособности Чехии расследовать собственные происшествия.

«Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя утверждение главы МИД Чехии Якуба Кулганека о том, что РФ якобы нарушила Венскую конвенцию созданием списка недружественных стран.

Прага призвала Москву исключить Чехию из этого перечня, чтобы поспособствовать снижению напряженности в отношениях между двумя странами. В ответ на это Захарова подчеркнула, что Венская конвенция «не запрещает называть вещи своими именами».

Накануне глава МИД Сергей Лавров обвинил ЕС во вмешательстве во внутренние дела России, подчеркнув готовность к диалогу на принципах равноправия и взаимного уважения.

Напомним, 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что утверждение перечня недружественных РФ стран якобы подрывает дипломатические отношения. В Чехии выразили надежду на русское великодушие и нормализацию отношений с Россией после дипломатического скандала.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. В Москве заявили, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией.



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