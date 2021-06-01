Несколько необычных теорий о гибели «Титаника»

В понедельник 31 мая исполнилось 110 лет с момента спуска на воду лайнера "Титаник" в Белфасте.

"Титаник" затонул во время своего первого плавания через Атлантику 15 апреля 1912 года. Трагедия, унесшая жизни около 1500 человек, стала одной из самых страшных морских катастроф за всю историю.

За прошедший век появилось множество теорий заговора о том, что с "Титаником" могло произойти на самом деле. Вот шесть самых интересных из них.

Сильный пожар

Некоторые говорят, что настоящей причиной гибели корабля был не айсберг, а катастрофический пожар, который разрушил внутренние перегородки и сильно ослабил заклепки корпуса.

Теория гласит, что пламя, вспыхнувшее в одном из угольных бункеров за несколько недель до трагического путешествия "Титаника", долго продолжало тлеть в нем, повредив внутреннюю и внешнюю конструкцию корабля, так что она стала слишком слабой, чтобы выдержать удар айсберга.

На некоторых фотографиях корабля в самом деле можно разглядеть черные отметины и факт пожара подтвержден, однако инженеры сомневаются, что он был настолько сильным, чтобы повлиять на перегородки и остов судна.

Проклятие мумии

Эта теория гласит, что на борту корабля находилась проклятая египетская мумия, останки принцессы Амен-Ра, которые, как говорят, были связаны с серией безвременных смертей археологов и рабочих во время ее выкапывания.

Писатель Уильям Стед рассказывал истории об проклятии этой мумии, находясь на борту "Титаника" в ночь его затопления, и сам он погиб во время крушения.

Есть еще одна жуткая деталь – годами ранее Стед написал рассказ о тонущем пароходе, где пассажиры погибли из-за нехватки спасательных шлюпок.

Стед увлекался паранормальными явлениями, особенно спиритизмом, и однажды утверждал, что получил сообщение "из мира духов" через автоматическое письмо. Он также основал так называемый "Офис Джулии", место, где все желающие могли получить послания от духов через группу медиумов.

Так что, если Стед в самом деле рассказывал кому-то на "Титанике" о проклятой мумии, он ни в коем случае не подшучивал над кем-то, а вероятно сам верил в то, что оно существует.

Однако в журнале судового груза "Титаника", найденном в 1985 году, никакой мумии не упоминалось. Впрочем, может быть ее провозили настолько тайно, что уговорили кого-то не включать ее в список багажа.

Атака торпедами

Выжившие пассажиры "Титаника" сообщали, что слышали серию из нескольких сильных взрывов, после которых корабль начал тонуть, а другие видели загадочные огни в океане совсем рядом с кораблем.

Это привело некоторых теоретиков к мыслям о том, что на самом деле "Титаник" могли потопить торпедами подводной лодки, скорее всего германской.

Однако Первая мировая война разразилась только через два года, что сделало историю о блуждающей по Атлантическому океану немецкой подлодке несколько надуманной.

Тем ни менее, всего через три года после гибели "Титаника" немецкая подлодка в самом деле торпедировала большой лайнер и потопила его – это была "Лузитания". Погибло 1197 человек.

Цель – убийство влиятельных банкиров

Эта теория возникла тогда, когда было выяснено, что американский банкир-миллионер Дж. П. Морган отказался от плавания на "Титанике" в самую последнюю минуту, когда почти все пассажиры уже были на борту.

Было предположено, что существовал некий заговор, в котором Морган принимал участие, и он подразумевал убийство сразу нескольких американских миллионеров, который плыли на "Титанике", в том числе конкурентов Моргана – миллионеров Джейкоба Астора, Исидора Штрауса и Бенджамина Гуггенхайма.

Впрочем, упомянутые выше люди погибли на борту "Титаника" в основном из-за того, что они сами отказались садиться в шлюпки, хотя легко могли это сделать, будучи пассажирами привилегированного первого класса.

Все беды от водонепроницаемых перегородок?

Когда компания White Star Line создавала "Титаник" и его родственные корабли "Британник" и "Олимпик", все они были спроектированы судостроителями Harland & Wolff из Белфаста. По своей конструкции корабли создавались таким образом, чтобы даже когда 16 отдельных водонепроницаемых отсеков затопятся океанской водой, корабль все равно мог оставаться на плаву.

По мнению некоторых теоретиков, они считают, что эти водонепроницаемые двери на самом деле принесли больше вреда, чем пользы. Некоторые люди считают, что, если бы не эти двери, корабль мог бы заполниться водой равномерно под всем кораблем, а не только с одной стороны. Из-за этого у пассажиров было бы намного больше времени на то, чтобы спастись.

Дело в том, что именно эти двери являются причиной того, что передняя часть "Титаника" начала быстро погружаться в воду после столкновения с айсбергом.

Однако в 1998 году канал Discovery Channel проверил эту теорию с помощью моделирования в документальном фильме под названием "Титаник: раскрытые секреты". Они пришли к выводу, что если бы не водонепроницаемые двери, корабль затонул бы гораздо раньше.

Историк Паркс Стивенсон объясняет, что в деревянном корабле равномерное распределение воды имело бы смысл, но, поскольку "Титаник" был стальным кораблем, водонепроницаемые двери действительно держали его на плаву как минимум на 30 минут дольше, чем в противном случае.

Подмена кораблей

Существует очень устойчивая легенда о том, что на самом деле затонул не "Титаник", а его брат-близнец – корабль "Олимпик".

Она основывается на том, что построенный первым "Олимпик" в 1911 году получил сильные повреждения в результате столкновения с другим кораблем и у владельца компании White Star Line не было средств на его ремонт, потому они тайком заменили почти идентичный "Титаник" на "Олимпик" в рамках сложного мошенничества со страховкой.

Тем не менее, реликвии от крушения, похоже, подтверждают, что потерянный корабль был все-таки "Титаником", да и финансовые эксперты говорят, что такой ход бы не сработал.