Какие сериальные новинки нельзя пропустить этим летом

“Локи”

9 июня на стриминговом сервисе Disney+ выйдет первый сезон

сериала “Локи”. Лента, состоящая из шести эпизодов, сконцентрирует внимание на скандинавском Боге огня и коварства, сводном брате Тора –

Локи. События картины – это продолжение фильма “Мстители: Финал”.

После очередной кражи тессеракта прошлое изменятся,

появляется альтернативная вселенная. Локи попадает в лапы сотрудников “Управления

временных изменений”. Героя пытаются призвать к ответственности, ведь ранее

он нарушил много правил. Бога коварства ставят перед выбором: получить

наказание или оказать помощь организации в борьбе с надвигающейся угрозой.

Главную роль в сериале “Локи” исполнил Том Хиддлстон.

“Домина”

Сериал “Домина” стартовал 14 мая. Действия ленты

разворачиваются в Древнем Риме. В центре сюжета – супруга императора Октавиана

Августа – Ливия, которая прошла путь от наивной девушки, до одной из самых

заметных и влиятельных фигур своего времени. Создатели “Домины” обещают

много откровенных сцен, интриг и жестокости. Картина доступна для просмотра на

нескольких отечественных стриминг-сервисах: “Амедиатека”, ivi, Okko.

“Анна Болейн”

Точная дата выхода сериала “Анна Болейн” пока не

называлась. Известно только, что шоу будет выходить на Channel 5 и в

“Амедиатеке”. Британская лента расскажет о второй жене английского

короля Генриха VIII Тюдора и будет состоять всего из трех эпизодов.

Сериал “Анна Болейн” долгое время активно

обсуждается в Сети и причина тому – актриса, играющая главную роль. Королеву Англии воплотила на экране темнокожая Джоди Тернер-Смит.

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Публикация от Jodie Turner-Smith (@jodiesmith)

“Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами”

С 4 июня на Netflix выходит сериал “Sweet Tooth:

мальчик с оленьими рогами”. В восьми эпизодах создатели расскажут о

детях-гибридах, которые родились из-за обрушившейся на Землю эпидемии. В центре

повествования ребенок по имени Гас. У парня оленьи рога и уши. Долгое время герой

прятался в убежище в лесу. Однажды Гасу приходится покинуть безопасное место.

На необычных людей объявлена охота, поэтому персонаж очень рискует.