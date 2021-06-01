Экс-директора «Открытой России» Пивоварова сняли с рейса

…и задержали прямо на ВПП Пулково.

В Санкт-Петербурге бывшего директора «Открытой России»* Андрея Пивоварова сняли с самолета на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Пулково и задержали. Об этом он сам сообщил в телеграм-канале.

«Только что меня сняли с самолета в Пулково. Летел отдохнуть, прошел таможню никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково», — написал Пивоваров.

По словам экс-координатора «Открытки» Татьяны Усмановой, Пивоварова задержали час назад. Ему сказали, что он якобы находится в розыске.

Команда Пивоварова сообщает, что его собираются доставить в Следственный комитет. «В аэропорт приехал человек, которого называют «инициатором розыска» Андрея. Причины розыска до сих пор не называют», — говорится в телеграм-канале.

ОБНОВЛЕНИЕ

21:49 ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Пивоварова доставили на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела.

21:59 Пивоваров задержан в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК), передают его коллеги.

Усманова уточнила, что Пивоваров собирался лететь из Санкт-Петербурга в Варшаву. Из-за его задержания самолет вылетел на полтора часа позже.

В базе розыска МВД, а также на сайте Федеральной службы судебных приставов (по Москве, МО, Санкт-Петербургу и Ленинградской области) нет данных об Андрее Пивоварове.

Накануне задержали бывшего координатора «Открытой России» в Чувашии Юрия Сидорова. Его доставили в Следственный комитет, а затем отпустили под обязательство о явке к следователю 31 мая. 26 мая Сидорова объявили в федеральный розыск. При этом, по словам членов движения, активист вышел из его состава еще два года назад.

Пивоваров 27 мая объявил о закрытии организации. По его словам, такое решение принято «во избежание уголовного преследования». Он добавил, что, по его мнению, «скоро выборы, и власть готова на все, чтобы не допустить независимых политиков».

В начале мая депутаты Госдумы внесли поправки в закон о «нежелательных организациях», согласно которым за участие в работе организации могут посадить на срок до четырех лет, а руководителя организации — на шесть лет.

*Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России

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