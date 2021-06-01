 

“Встречались мы не очень долго”: роман Александра Носика с Анастасией Крайновой негативно отразился на карьере актера

01.06.2021, 5:16, Разное
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Несколько лет назад в СМИ появилась информация о наличии романтических отношений между Анастасией Крайновой и Александром Носиком. Некоторые журналисты даже говорили о том, что брак Александра и Ольги Зингер распался из-за его романа с певицей.

Тайные отношения

Официальный брак Ольги и Александра продлился шесть лет. А после развода Анастасию тут же начали называть разлучницей. На тот момент сама Настя опровергала наличие отношений между ними. Однако недавно певица призналась, что она действительно встречалась с Александром, но было это довольно недолго.

В своем интервью Анастасия Крайнова отметила, что на тот момент между Александром и его женой уже не было каких-либо отношений, но развод официально оформлен еще не был.

Анастасия указала и на то, что никогда не вступает в отношения с женатыми мужчинами, так как не хочет разрушать чужие семьи. Но ради артиста певица все-таки этот принцип нарушила. Возлюбленные договорились не афишировать свои взаимоотношения, но в какой-то момент журналисты все-таки увидели их вместе.

Роман между знаменитостями негативно отразился на карьера Александра. А после того как пара решила расстаться, Александр Носик старался не контактировать с Анастасией Крайновой.



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