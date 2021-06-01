Воздействие на окружающую среду и процесс создания одежды: в чем разница между этической и устойчивой модой

Родная планета многим жертвует для нас, чтобы мы были красивыми. Это в прямом смысле, ведь второе место по количеству выбросов и загрязнений занимает текстильная промышленность. Поэтому этическая и устойчивая мода – это не просто набор трендовых слов. Это необходимость для нас. Чем они разнятся? Почему для окружающей среды термины “этическая мода” и “устойчивая мода” играют важную роль? Давайте вместе разберемся.

Что означает этическая мода

Этическая мода направлена на защиту экологии, отказ от насилия над животными путем создания альтернатив натуральным тканям (например, экокожа, искусственный мех). Этическая мода – это целая система, которая придает большое значение работе тех, кто создает одежду, начиная с посева семян растений, из которых потом сделают ткань, заканчивая дизайнерами и модельерами. Эта система заботится о том, чтобы всем работникам (создателям одежды) платили справедливо, чтобы у них были достойные условия труда.

Что означает устойчивая мода

Это мода, где совершается минимальное воздействие на окружающую среду. Это не только отказ от пластика, переработка и многократное использование предметов, но и снижение расходов на транспортировку товаров. Здесь также существует множество этапов всей цепочки поставок: от создания пряжи до окрашивания, отделки и последующей утилизации одежды в конце ее жизненного цикла. Каждый из этих шагов может быть достигнут при большем или меньшем использовании воды или энергии, поэтому он может быть более или менее устойчивым. Данный процесс очень важен для экологии.

Как отличить этическую и устойчивую моду

В данном вопросе нужно быть осторожными, потому что очень часто устойчивая мода может быть неэтичной, а этичная мода бывает неустойчивой. Поэтому обращайте внимание на то, что вы покупаете, внимательно читайте этикетки, проверяйте, где ваша одежда была сделана, каким образом она произведена (есть ли сертификаты). Всегда помните, что самая экологичная одежда – это та, которую вы не покупаете, а делаете сами.