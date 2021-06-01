 

Оказалось, что не во всех Huawei Watch 3 будет встроенная SIM-карта

01.06.2021, 5:14, Новости дня
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Как оказалось в базовой версии новой модели умных часов Watch 3, которую подготовила к выпуску китайская компания Huawei, не будет никакой встроенной SIM-карты.

Устройство должно выйти на рынок завтра. Но еще задолго до официальной презентации эксперты говорили о SIM-карте в наручном гаджете, которая значительно упростила бы взаимодействие с другими мобильными устройствами.

Согласно поступившей в последний момент информации, «симка» действительно будет предусмотрена, но только в самой дорогой версии линейки Watch 3 Pro. Собственно говоря, наличие SIM-карты станет единственным преимуществом флагманской версии умных часов. В остальном и функции, и характеристики устройства будут такими же, как у базовой модели.



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