 

Мнение: Задержан бывший директор “Открытой России”

01.06.2021, 5:02, Разное
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Снятие представителей пятой колонны с самолетов становится мейнстримом.
В Питере в аэропорту Пулково с самолета сняли директора закрытой "Открытой России" https://colonelcassad.livejournal.com/6800358.html Андрея Пивоварова. Самолет уж рулил по взлетке, когда его остановили и вернули назад, после чего Пивоварова сняли с рейса. После снятия, директора закрытой шарашки Ходорковского задержали.
Пивоваров собирался лететь в Варшаву "отдохнуть", но как сообщают, собирался бежать из России, так как у ФСБ и СК РФ к нему были вопросы по поводу деятельности "Открытой России" и прочих иноагентов.

Источник: Colonel Cassad



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