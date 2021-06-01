 

Жительницу Екатеринбурга привлекли к ответственности за езду без прав на самокате

01.06.2021, 4:50, Новости дня
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В Екатеринбурге 20-летняя девушка на электросамокате попала в ДТП с автомобилем, ее привлекли к ответственности за езду без прав, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

По данным ГИБДД, инцидент произошел 30 мая. Водитель Lada Vesta, двигаясь по дворовой территории дома № 35 улицы Московская, столкнулся с электросамокатом, который двигался по тротуару справа налево по ходу движения транспортного средства. Электросамокатом управляла 20-летняя жительница Екатеринбурга. В результате ДТП она получила телесные повреждения. На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавшая с места аварии доставлена в больницу. Врачи констатировали ушибы, оказали помощь и отпустили домой, информирует E1.ru.

Полицейским она пояснила, что в момент ДТП двигалась на первой передаче со скоростью 15 км/ч. Девушка также рассказала, что об обязательном наличии специального права управления транспортными средствами не знала. Сотрудники ГИБДД установили, что электросамокат имеет электродвигатель максимальной мощностью более 0,35 кВт, а значит, является транспортным средством. В результате самокатчицу привлекли к ответственности по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Ее могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тыс. рублей, кроме того, ей может быть назначен штраф в 2 тыс. рублей за движение по тротуару.

За последние три дня в Екатеринбурге были привлечены к ответственности 15 человек, в нарушение правил передвигавшихся на самокатах по проезжей части. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что нужно сделать для того, чтобы электросамокаты никому не угрожали.



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