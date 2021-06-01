Мнение: О сдаче Путиным «Русского мира»

Как ни горько, но приходится признать очевидное. В Кремле засели предатели не только не умеют разыгрывать те немногочисленные внешнеполитические козыри, что воля истории или прихоть судьбы сами дали в руки, но даже не желают учиться. Удивительно ли после этого, что Россия последовательно теряет влияние даже в своей вотчине – на постсоветском пространстве, – не говоря уже про более отдалённые страны. И даже перспективные проекты влияния приходится «закрывать» с убытком.

Так, похоже, происходит и с наиболее громким инструментом мягкой силы – некогда амбициозным проектом «Русский мир». Его… попросту сдали. По всей видимости, с подачи или молчаливого согласия нынешнего российского президента Владимира Путина.

От распада СССР его правопреемнице России достался уникальный актив. За пределами РФ оказались, по разным оценкам, 25-40 млн. русских или, как минимум, русскоязычных людей. Многие из них исторически и ментально сохраняли связь с Россией. Это был действительно русский мир – без кавычек.

Но вначале, при Борисе Ельцине, на него забили – то ли по бедности, то ли по глупости. А при Владимире Путине внезапно решили, что концепт «Русский мир» призван выполнять сугубо утилитарную функцию идеологического обоснования возрождающейся имперской геополитики России на постсоветском пространстве. В центре которой идея о необходимости «собирания земель русских» и объединения всех русскоязычных, а также и славянских людей под началом Москвы.

Но выдвинув подобное направление использования русского мира, ни МИД РФ, ни #Кремль не озаботились созданием эффективных институтов, действенных инструментов консолидации и продвижения основных принципов этого нарратива. Никто по-настоящему не занялся внедрением реально работающих рычагов и технологий русского влияния хотя бы на постсоветском ареале. Никто не пытался даже формировать общественное мнение через диалог и неформальные инструменты. Более того, и сам диалог дипломатов с теми бывшими соотечественниками, которые, возможно, и хотели бы продвигать пророссийские нарративы, вёлся то свысока, то на отцепитесь, а содержательная программа действий подменялись чем-то типа концертов артистов русской эстрады.

Наряду с этим #Россия совершенно не использовала даже выгодные для себя моменты. Она, к примеру, «забыла» о непростом положении русских в Прибалтике. И не только не взяла под свою опеку русскоязычные общины в странах Балтии, но даже не старалась привлекать международное внимание к вопиющим случаям дискриминации русских по национальному и языковому признаку. Разве что эпизодически выражала озабоченность ритуальными заявлениями, написанными кондовым языком совкового агитпропа.

Российский МИД так и не сумел создать из мощного пласта пророссийской общественности в балтийских странах действенных инструментов отстаивания, не то что интересов Москвы, но даже защиты огромной русскоязычными диаспоры. Тогда как прибалтийские власти, действуя пусть неуклюже, но целенаправленно и планомерно, почти полностью вытеснили даже гуманитарную повестку «Русского мира» из своих стран. Теперь русскоязычная молодёжь порой не знает, как пишутся те или иные русские слова, не понимает грамматику и пунктуацию русского языка, не говоря уже про его стилистику. Зато мечтает лучше ассимилироваться. Это говорит об окончательном крахе «Русского мира» в Прибалтике.

Но такое происходит почти повсеместно. В итоге сама идея мягко влиять на политику сопредельных стран через находящиеся там русские диаспоры не просто с треском провалилась – уже многие русские за рубежом начали подчёркнуто открещиваться от имперской политики Москвы и Кремля. Особенно после украинских событий. Кстати, про Украину и говорить вообще нечего – как можно было там профукать буквально всё!

В общем, сейчас «Русский мир» не собирается, а, напротив, рассеивается. И учитывая масштаб эмиграции из России последнего десятилетия, под его вывеской формируется совершенно иная, оппозиционная Кремлю структура. Под влиянием США, Польши, Прибалтики и других стран, этот сегмент соотечественников в ближайшие годы будет все больше политизироваться и формировать основу альтернативной России. А зачистка внутрироссийской несистемной оппозиции неизбежно приведёт к тому, что коллективный Запад усилит работу по формированию структур несогласия среди российских эмигрантов. Что опять-таки России выйдет боком.

У древнего царя Мидаса было проклятье: обращать всё, к чему он прикоснулся, в золото. Тогда как нынешний Кремль с его теперешним хозяином – это коллективный анти-Мидас. Всё то золото, к которому он прикасается, непременно обращается в г@вно прах.

Кто ж его так проклял-то? А Россию – тогда кто?

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