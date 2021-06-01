Поговорить с другом и съездить отдохнуть: 6-месячный план действий для мужчин после развода

Перенести развод спокойно может далеко не каждый человек. Поэтому, для того чтобы максимально минимизировать стресс, мужчинам рекомендуется пережить его правильно. Вот план действий, который поможет вам вовремя все осознать и продолжить жизнь в обычном режиме.

Стадии проживания развода

Постарайтесь пережить негативные эмоции, которые являются непременными спутниками развода, так, как это нужно сделать. То есть не драматизируйте случившееся, а постарайтесь принять реальность такой, какой она является на самом деле. Вот переживания, которые следует пройти, чтобы осмыслить произошедшее:

Отрицание. Не стоит делать вид, что ничего не произошло, и продолжать общаться с супругой. Это только осложнит отношения и усугубит тягость ситуации.Гнев. После того как вы примете случившееся, можете испытать гнев, что также является естественной реакцией. Не бойтесь ее, «выпустите пар», вам станет легче.Торги. На этом этапе вы можете взять всю вину на себя и постараться всеми возможными способами вернуть супругу. Будете стараться стать совсем другим, чтобы снова ей понравиться. Помните о том, что долго играть роль другого человека непросто, поэтому не старайтесь себя полностью в одночасье перевоспитать (однако это не говорит о том, что не нужно исправлять недостатки).Меланхолия или депрессия. Когда приходит понимание того, что все усилия являются тщетными, начинается меланхолия или даже депрессия. Не бойтесь того, что вам придется пережить это тяжелое состояние. Просто постарайтесь не затягивать с этим процессом, побыстрее берите себя в руки.Принятие. После переживаний обычно приходит осознание того, что все уже свершилось и вышло именно так, как и должно было произойти. Принятие того, что в жизни бывают и расставания, поможет вам начать новую жизнь, сделав правильные выводы.

Вот советы, которые помогут вам вернуться к нормальной жизни.

Немного алкоголя

99 % парней, переживших развод, признались, что в первое время позволили себе расслабиться. Речь не о том, чтобы начать «заливать горе» алкоголем, сделав это занятие привычкой. Разрешите себе немного выпить в первый день (или даже несколько дней). Позовите друзей или друга и расслабьтесь, слегка «уйдя от действительности».

Пересмотр свадебных фото и видео

Через несколько дней достаньте свадебные фото и видео, а также те совместные снимки, которые были сделаны во время путешествий, отдыха и любого другого времяпрепровождения. Посмотрите на них повнимательней, пусть это даже вызовет в вас чувства печали и горести. Отпустите те прошлые счастливые времена, которые вызывают сейчас у вас ностальгию. Это поможет вам справиться со своей болью, и больше долго рука не будет тянуться к гаджетам или фото, чтобы посмотреть на свою бывшую спутницу.

Отдых

Через неделю или две поезжайте отдохнуть. Ни в коем случае не отправляйтесь в путешествие сами, поскольку в одиночестве вас будут одолевать грустные мысли. Возьмите с собой друга или нескольких друзей. Смена обстановки и приятное общение с близкими людьми позволят вам посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вы поймете, что ничего катастрофического в разводе нет, жизнь продолжается.

Поход к психологу

Постарайтесь справиться с ситуацией правильно, чтобы впоследствии не оставить на душе глубокую рану, не позволяющую двигаться дальше. Через месяц после развода посетите специалиста, который вам поможет окончательно осознать и принять то, что случилось. Стоит сказать, что прием у психолога не помешает вам даже в том случае, если вы разошлись с женой относительно мирно. Возможно, через некоторое время может снова возникнуть чувство обиды, связанное с несправедливостью по отношению к вам. Поэтому не игнорируйте квалифицированную помощь.

Хобби

Через месяц или полтора после развода вам нужно себя чем-то увлечь. Если у вас уже есть хобби, уделите ему больше времени. Наверняка вы не могли этого делать, находясь в браке (а уж тем более когда наметился развод и мысли были заняты сопутствующими проблемами). Если хобби нет, обязательно найдите то, чем бы вам сейчас хотелось заниматься. Сейчас самое время занять себе любимым делом (например, готовкой). Во-первых, это вас отвлечет от грустных мыслей, а во-вторых, вы можете открыть в себе новые способности.

Флирт

Через пару-тройку месяцев начинайте присматриваться к другим девушкам. Не стоит делать вывод, что вас больше не должен интересовать прекрасный пол. Развод – это не повод для отказа от личной жизни.

Это всего лишь неудачная попытка найти себе единомышленницу и построить с ней долгосрочные отношения. Если таким планам не дано было сбыться с первого (второго и т. д.) раза, это не значит, что все потеряно и больше нечего ожидать. Попробуйте для начала немного пофлиртовать. Такие действия как минимум поднимут вам настроение и утвердят в возможности начать все заново (улыбка женщин станет для вас настоящим эликсиром).

Свидания

Через три или четыре месяца после развода пойдите на свидание или даже на несколько. Пришло время активизировать поиски и приступать к выбору спутницы жизни. Возможно, вам посчастливится найти свою вторую половинку сразу или придется присмотреться к нескольким потенциальным кандидаткам. В любом случае это будет полезно как для вас, так и для дам, которые откликнутся на ваше предложение.

Построение серьезных отношений

Как уже было сказано, вы можете повстречать свою возлюбленную сразу, а может, вам понадобится более длительное время. Эксперты рекомендуют задуматься над новыми серьезными отношениями после пяти или шести месяцев расставания с бывшей женой. Не теряйте надежды, настраивайтесь на позитив, и у вас все обязательно получится.