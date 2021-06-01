Motorola представит смартфон повышенной прочности

Смартфон с прочным корпусом и усиленным стеклом на экране, а также с аккумулятором емкостью 5000 мАч готовит к выпуску знаменитая компания Motorola. Как стало известно из достоверных источников, новая модель гаджета будет официально представлена в ближайшее время.

В основу конструкции устройства положена однокристальная система Snapdragon 662. Процессор от Qualcomm получит восемь ядер и сможет обеспечивать тактовую частоту до 2,0 ГГц.

Также в конструкции предусмотрено наличие графического ускорителя Adreno 610. Система беспроводной передачи данных предусмотрена в стандарте LTE. Мощность зарядного устройства – всего 20 Вт. Выпуск смартфона будет налажен на производственных мощностях европейской компании Bullitt Group.