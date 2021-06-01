 

Motorola представит смартфон повышенной прочности

01.06.2021, 4:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Смартфон с прочным корпусом и усиленным стеклом на экране, а также с аккумулятором емкостью 5000 мАч готовит к выпуску знаменитая компания Motorola. Как стало известно из достоверных источников, новая модель гаджета будет официально представлена в ближайшее время.

В основу конструкции устройства положена однокристальная система Snapdragon 662. Процессор от Qualcomm получит восемь ядер и сможет обеспечивать тактовую частоту до 2,0 ГГц.

Также в конструкции предусмотрено наличие графического ускорителя Adreno 610. Система беспроводной передачи данных предусмотрена в стандарте LTE. Мощность зарядного устройства – всего 20 Вт. Выпуск смартфона будет налажен на производственных мощностях европейской компании Bullitt Group.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.01 / На американском ТВ допустили ошибку в написании РФ в анонсе матча молодежного ЧМ

28.04 / Нулевая смертность от COVID-19 в Португалии даёт надежду на скорый коллективный иммунитет

04.01 / Нефьодов вместе с женой отдыхает в Мексике. Фото

15.02 / Шварценеггер вспомнил напутствие советского атлета Власова

23.09 / Пара российских Ту-160 пролетела вдоль белорусской границы

17.12 / Ученые из США выяснили, как будет выглядеть Земля через 200 миллионов лет

21.08 / Стал известен годовой доход Собчак

31.10 / Плотность Девы оказалась частью поглощенной Млечным Путем галактики

29.01 / «Google Карты» начнут прокладывать оптимальные маршруты для электромобилей

27.02 / Ляшко назвал семь областей, которые могут в ближайшие дни попасть в “красную” зону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика