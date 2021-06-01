 

Под брендом LG выпущен последний смартфон

01.06.2021, 4:16, Новости дня
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Вчера с конвейера сошел последний смартфон под брендом LG. Об этом официально сообщили в компании. Ранее было объявлено о то, что производство будет остановлено 31 мая. Вместе со смартфонами прекращена и сборка планшетов.

Как пояснили представители компании LG, поддержка выпущенных за последнее время электронных устройств продлится на протяжении положенного срока. Покупателям не стоит беспокоиться об этом.

Впрочем, за последнее время размеры партий постоянно уменьшались. Кроме того, компания LG давно не выводила на рынок новых моделей мобильных устройств, что автоматически повлияло на объемы продаж. Доступ к послепродажному обслуживанию обещают сохранить еще на четыре года.



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