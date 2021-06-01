Мнение: Венгрия, Сербия, Греция и Кипр откроют посольства в Дамаске

Покуда Британия занимается легализацией террористов из "Аль-Каиды" https://colonelcassad.livejournal.com/6810638.html режим в Сирии стал настолько не легитимен, что после победы Асада набравшего на выборах президента 95% голосов, Венгрия и Сербия открывают в посольства в Дамаске. Сейчас ведется техническая подготовка к их открытию до конца июля.

Несколько ранее было объявлено о возобновлении работы посольств Греции и Кипра в столице Сирии. Стоит отметить, что на посольстве Греции болтается тряпка ЕС, который до сих пор не признает Асад законным президентом Сирии. Еще одно наглядное свидетельство импотенции ЕС как надгосударственной структуры.

В посольствах Греции и Кипра сейчас также ведется подготовка к открытию (Кипр вчера арендовал здание для посольства) в течение ближайших недель после 10 лет отсутствия дип.отношений.



Киприоты заключают договор об аренде здания на посольства. На стене портрет законного президента Сирии.

Стоит также отметить, что несколько дней назад министр туризма Сирии официально посетил Саудовскую Аравию, которая находится в процессе восстановления дипломатических отношений с Сирией и как ожидается, вслед за ОАЭ в ближайшие месяцы откроет посольство в Дамаске.



В демократической прессе по этому поводу батхерт не прекращается.

PS. И еще на тему ЕС.

1. Макрон просит разъяснить ситуацию, когда США используют https://colonelcassad.livejournal.com/6809643.html одних членов ЕС чтобы шпионить за другими членами ЕС. Как уже упоминал на сей счет, ничего существенного для США тут не будет, так пожурят чуток, да датских стрелочников накажут. Надо же понимать, что Европа сейчас находится в процессе восстановления "трансатлантического партнерства". Поэтому европейцы как обычно пошумят, но потом сделают вид, что этого достаточно. Чай не Россия за ними шпионила.

2. Чехия призывает Россию убрать ее из списка "враждебных государств". Мол это препятствует восстановлению отношений. Восстановлению отношений препятствует абсолютно упоротое чешское правительство. Как его уберут, там уже можно посмотреть. Тем более, что действующий премьер Чехии сейчас обвиняется в мошенничестве с субсидиями ЕС на 2 млн. евро.

Разумеется, спешить о чем-то договариваться с таким правительством нет смысла. Чтобы быть исключенной из списка враждебных государств, Чехия должна это заслужить изменением своей политики.

3. Россия со 2 июня возобновляет авиасообщение с Британией, а с 10 июня с Австрией, Венгрией, Люксембургом, Хорватией и Албанией. А вот турок опять прокатили и запрет на полеты в страну "Друга Реджепа" продлили на июнь. Прогиб с Белоруссией засчитан не был.

И да. По поводу продолжающейся зрады с "Северным Потоком-2".



Хороший американский президент закрывает трубопроводы в США и не мешает открывать их России. У республиканцев и трампистов с этого уже целый месяц пригорает.

Кстати, бывший советник Трампа генерал Флинн заявил, что не видит ничего плохого в том, если власть в Вашингтоне смениться также, как она сменилась в Мьянме. Успехов господам из QAnon. Главное, чтобы в случае успеха не забывали, какими методами военные в Мьянме давили "демократические" протесты. Это уже не клоунский штурм Капитолия, тут уже настоящая жесть пойдет.

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