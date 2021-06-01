В Nestle признались в производстве вредной для здоровья продукции

Швейцарская компания Nestle признала, что большинство ее продукции не соответствует общепринятому определению здорового питания, пишет газета Financial Times со ссылкой на внутреннюю презентацию компании.

В презентации указывается, что только 37% продуктов питания и напитков Nestle получили выше 3,5 пункта в соответствии с пятибалльной системой здорового питания Австралии. Более 70% продуктов не смогли набрать нужный показатель. За исключением кофе, 96% напитков компании и 99% кондитерских изделий и мороженого также получили ниже 3,5. Различные виды питьевой воды набрали необходимый балл в 82% случаях, а молочные продукты – в 60% случаев, передает РИА «Новости».

«Мы значительно улучшили наши продукты… (но – прим. ВЗГЛЯД) наш ассортимент по-прежнему не соответствует внешним определениям здоровья в условиях стремительного роста давления регуляторов и требований потребителей», – говорится в докладе компании.

Отмечается, что статистика не включает детское питание, корм для домашних животных, кофе и продукты питания для людей с определенными заболеваниями.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обязать производителей фастфуда указывать подробный состав компонентов продукции, а также маркировать товары надписями и картинками о вреде подобной пищи для здоровья.