 

Германия собралась обсудить с США «Северный поток – 2»

01.06.2021, 3:52, Новости дня
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Высокопоставленная переговорная группа из ФРГ на этой неделе посетит Вашингтон для обсуждения с правительством США проекта газопровода «Северный поток – 2», сообщил портал Finanzen.net со ссылкой на издания медиагруппы Funke.

По имеющимся у портала сведениям, в состав делегации войдут советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и экономический советник Меркель Ларс-Хендрик Реллер. Они встретятся с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и новым торговым представителем США Кэтрин Тай, передает ТАСС.

В прошлую субботу компания «Нафтогаз Украины» обратилась к властям с призывом выступить с инициативой по сохранению санкций США против «Северного потока – 2». Власти Украины пообещали бороться с «Северным потоком – 2», пока по газопроводу не пойдет газ.

Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.



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