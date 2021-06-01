 

Истребитель Су-57 решили научить управлять роем беспилотников «Охотник»

01.06.2021, 3:52, Новости дня
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Летчик истребителя пятого поколения Су-57 сможет одновременно координировать действия четырех новейших тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Охотник», сообщил источник в авиастроительной отрасли.

«Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками. Предполагается, что истребитель будет вести с собой от двух до четырех «Охотников», – приводит слова источника ТАСС.

Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57.

Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57?



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