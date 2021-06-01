Усы – Личное мнение
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Попалась на глаза фотография Игоря Николаева. Не знаю, как вы, а я не могу отвести взгляд от этих усов, напоминающих мне совдеповский ёршик для мытья бутылок.
Фото: КП
Мягкое, женоподобное лицо. Уютная такая бабушка, пропахшая пирожками с капустой, и вдруг — эта дикая щётка под носом. Впрочем, пост — не об усах.
Усы Николаева натолкнули меня на мысли о вас.
Глядя на них, мы все понимаем, какая это — жуткая нелепость. Понимаем ведь, да?
Они не идут не только Николаеву, но и вообще никому.
На свете нет мужчины, которому бы добавила привлекательности такая щётка. Больше скажу: такого мужчины и не было никогда. За всю историю человечества.
И, тем не менее, Николаев с этим своим ёршиком не расстаётся. Завёл себе его на лице, когда усы были в моде. Так и ходит. Всю жизнь.
Все вы — в чём-то немножечко Игорь Николаев.
Сделайте над собой усилие: посмотрите на себя объективно.
Кто из вас носит причёску, которая пятнадцать назад вышла из моды? Кто годами и даже десятилетиями делает себе один и тот же макияж?
Есть ли в вашем облике что-то такое, без чего вы себя уже и не представляете, но вам объективно было бы без этого лучше?
Что это?
Лишний вес? Дурацкая стрижка, которую вы таковой не считаете, потому что привыкли? Мини-юбки на ногах, которым по возрасту или статусу больше подходят макси, но вам кто-то когда-то сказал, что у вас — хорошенькие ножки?
Проведите инвентаризацию себя. Что обнаружили?
Делитесь!
Я вас слушаю очень внимательно.
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Источник: Лена Миро
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