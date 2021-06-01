Усы – Личное мнение

Попалась на глаза фотография Игоря Николаева. Не знаю, как вы, а я не могу отвести взгляд от этих усов, напоминающих мне совдеповский ёршик для мытья бутылок.



Фото: КП

Мягкое, женоподобное лицо. Уютная такая бабушка, пропахшая пирожками с капустой, и вдруг — эта дикая щётка под носом. Впрочем, пост — не об усах.

Усы Николаева натолкнули меня на мысли о вас.

Глядя на них, мы все понимаем, какая это — жуткая нелепость. Понимаем ведь, да?

Они не идут не только Николаеву, но и вообще никому.

На свете нет мужчины, которому бы добавила привлекательности такая щётка. Больше скажу: такого мужчины и не было никогда. За всю историю человечества.

И, тем не менее, Николаев с этим своим ёршиком не расстаётся. Завёл себе его на лице, когда усы были в моде. Так и ходит. Всю жизнь.

Все вы — в чём-то немножечко Игорь Николаев.

Сделайте над собой усилие: посмотрите на себя объективно.

Кто из вас носит причёску, которая пятнадцать назад вышла из моды? Кто годами и даже десятилетиями делает себе один и тот же макияж?

Есть ли в вашем облике что-то такое, без чего вы себя уже и не представляете, но вам объективно было бы без этого лучше?

Что это?

Лишний вес? Дурацкая стрижка, которую вы таковой не считаете, потому что привыкли? Мини-юбки на ногах, которым по возрасту или статусу больше подходят макси, но вам кто-то когда-то сказал, что у вас — хорошенькие ножки?

Проведите инвентаризацию себя. Что обнаружили?

Делитесь!

Я вас слушаю очень внимательно.

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