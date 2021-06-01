Мнение: Видеобеседа со мной: “Современное искусство – это мыльный пузырь или все-таки искусство?”

В субботу в Питере, после того, как я час общалась с живыми людьми на мероприятии Книжного салона в Г. Штабе, и еще потом подписывала книги на автограф-сессии, меня потащили внезапно, не дав отдышаться, делать прямой эфир разговоров об искусстве.⁣

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Ролик под названием "Книжный салон. Современное искусство – это мыльный пузырь или все-таки искусство?" лежит на ютубе (и по видео видно, на самом деле, как я устала ((((⁣

https://www.youtube.com/watch?v=tI-6pRkRX14&t=1s