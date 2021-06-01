 

СК начал проверку из-за полицейского, который пнул 55-летнюю петербурженку в живот

01.06.2021, 3:26, Разное
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в день акции 23 января.

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту причинения вреда здоровью 55-летней Маргарите Юдиной, которую полицейский ударил в живот в день акции 23 января. Об этом сообщает правозащитный проект «Команда 29», адвокаты которого представляют интересы петербурженки.

По информации проекта, следователь уже опросил нескольких очевидцев события, получил видеозаписи с камер видеонаблюдения и провел медицинскую экспертизу, которая установила, что здоровью Юдиной был причинен вред.

«Сейчас дело осталось за малым: найти того самого Колю, который предположительно пнул Маргариту в тот злополучный день.

Но насколько нам стало известно, полиция отказывается сотрудничать со следствием, препятствует ходу производства доследственной проверки и не сообщает, кто же этот человек», — заявили в «Команде 29». В ближайшую неделю следователи планируют опросить Юдину, добавили правозащитники.

Накануне, 29 мая, старший следователь по особо важным делам РОВД ГСУ СК по Петербургу отказался возбуждать дело по материалам проверки в отношении полицейского, ударившего Юдину в живот. Личность полицейского «Коли» (так силовик представился, когда приходил извиняться перед Юдиной) до сих пор не установили, пояснил правозащитник Динар Идрисов.

Один из сотрудников правоохранительных органов на акции, прошедшей 23 января, пнул Юдину ногой в живот, когда она поинтересовалась причиной задержания молодого человека, которого силовики вели под руки. Женщина упала на землю, а впоследствии — попала в реанимацию.

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После этого силовик пришел извиниться в палату больницы и объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом» и что у него «запотело забрало». В ролике с избиением видно, что забрало у него поднято. На видеозаписи с извинениями имя силовика не называлось и лицо не показывалось. Сама Юдина рассказала, что в больнице ее уговаривали простить ударившего ее сотрудника правоохранительных органов. Несмотря на это, силовики отказались возбуждать уголовное дело в отношении своего коллеги.

Адвокаты Юдиной обратились в СК 29 января, позже «Команда 29» подала жалобу на допуск посторонних в палату Юдиной. По мнению правозащитников, врачи не оказали женщине должной медицинской помощи и нарушили санитарные правила, когда пропустили сотрудника полиции и журналистов к ней в палату. В надзорном ведомстве признали, что петербургская больница нарушила санитарные правила.

Источник: Новая газета



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