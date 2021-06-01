 

Россияне назвали довольно неожиданные способы борьбы со стрессом

01.06.2021, 3:20, Разное
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Исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос более 3 500 россиян из 220 городов с целью выяснить, какие способы им помогают в борьбе со стрессом. Среди наиболее популярных методов успокоения граждане назвали и ряд неожиданных подходов.

Народные «рецепты»

Самым эффективным способом борьбы с тревожными состояниями россияне считают времяпровождение с близкими и друзьями. К этому способу обращаются 34% опрошенных, причем мужчин на один процентный пункт больше.

Вкусная еда и в частности сладкое помогает пережить стресс 27% респондентов. В данном случае у женщин более очевидное преимущество в количестве приверженцев – 29% против 23%.

Пользуются спросом и специализированные средства для успокоения. Препараты такого действия выбирают 22% россиян.

Общение с домашними животными тоже считается спасением от стресса в России. Со своими питомцами любят проводить время в кризисные периоды 19% граждан.

Сохраняется и нежелательная, по словам медиков, культура «запивания» стресса алкогольными напитками. К ней обращается 15% россиян, причем 24% от мужской части и 9% от женской.

Механизм борьбы со стрессом

Эксперты в качестве первичной полезной реакции на стресс отмечают расслабление (психики и тела). Организм должен обрести успокоение, после чего восполнить утраченные ресурсы. Немаловажную роль в этом процессе будет играть осознание внутренних причин тревог и беспокойства.

Психологи рекомендуют при стрессе концентрировать внимание на теле, заниматься дыхательной гимнастикой, петь, больше времени проводить в движении и активизировать органы чувств. К примеру, обоняние оказывает прямое влияние на эмоциональное состояние. Особенно в городской загазованной среде этот фактор обретает негативное значение. Поэтому специалисты советуют чаще вдыхать натуральные запахи – кофе, специй, эфирных масел, цветов и других растений.



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