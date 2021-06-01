 

Александр Васильев объяснил, что по его мнению означает понятие “вульгарная внешность”

01.06.2021, 3:20, Разное
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Российский историк моды Александр Васильев, несмотря на свой возраст, активно ведет социальные сети. Напомним, что в декабре Александру исполнилось 62 года, а в его Instagram-аккаунте насчитывается более одного миллиона подписчиков. Недавно в своем блоге Васильев опубликовал 10 правил, которые посвящены моде.

Мнение модельера

Но больше всего внимания искусствовед уделил вопросу вульгарной внешности. Популярный ведущий телевизионной программы “Модный приговор” отметил, что красота – это исключительно искусственная вещь, ведь внешний вид можно легко изменить с помощью одежды и макияжа.

А вульгарность – это лишь чрезмерное проявление искусственности. По мнению Александра Васильева, вульгарность проявляется в том, что женская половина человечества делает искусственные ногти, грудь, губы, меняет цвет волос.

Помимо этого искусствовед отметил, что общедоступность и вульгарность – это одно и то же.

Первая фраза была посвящена тому, что мода всегда предназначалась исключительно для богатых бездельников, другое население планеты носит обычную одежду. Удивился Александр и тому факту, что на улицах полно красивых женщин разных возрастов, в то время как мужчины, наоборот, могут похвастаться своей неухоженностью.



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