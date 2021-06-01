Сегодня Землю накроет облако солнечной плазмы

Волна плазмы, выброшенная в космос с поверхности Солнца 28 мая, сегодня достигнет и нашей планеты. По словам специалистов, произойдет это почти в два часа дня по московскому времени.

Как поясняют ученые, плазменная солнечная волна может привести к магнитным бурям. Но ожидается, что их сила будет незначительной. Особого воздействия ожидать не стоит, учитывая тот факт, что основная плазменная масса пролетит мимо Земли, а на поверхность попадет только небольшая ее часть. Тем не менее, в полярных областях можно будет наблюдать настоящее «световое шоу», говорят эксперты.

Также в этот день советуют поберечься людям с нестабильным артериальным давлением и различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они могут почувствовать недомогание.