Мнение: Ich hasse kinder

Линдеманн ко Дню защиты детей выкатил новый клип "Я ненавижу детей" на хайповую тему детского насилия в советской стилистике

Фабула конечно нехитрая – над ребенком издевались в школе, а он вырос и начал убивать уже выросших обидчиков. Ну такое…

Правда в том, что зачастую ждать преклонных годков Линдеманна не стоит, со стволом или с ножом могут прийти в школу еще до выпускных.

Конец же немного предсказуем – либо спецназ убьет, либо вышак дадут (если в СССР в случае с серийными убийцами), либо же как у нас пожизненное или 20-25 лет.

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