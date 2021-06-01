Мнение: Машина

Бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова задержали в Пулково и этапируют в Краснодар в связи с открытым уголовным делом в отношении "нежелательной организации". То, что она на днях была распущена и ликвидирована, машину не останавливает – она будет перемалывать всё равно.

Разгром даже относительно травоядной оппозиции набирает обороты. Буквально за последний месяц предельно усложнена работа "Медузы", уничтожается ФБК, сегодня прекратил работу ресурс Newsru.com, идут задержания и аресты. Пока (в данном случае именно пока) речь идет о разгроме хоть сколько-нибудь организованных структур. Однако нужно понимать, что их, во-первых, и так не слишком много, а во-вторых, при набранных темпах они быстро закончатся. Террор же – процесс неостановимый, а потому после структур он будет переключаться на отдельных людей, которые ценны именно как одиночки.

В гитлеровской Германии для этого потребовалось сжигать рейхстаг, у нас решили обойтись без этой мелодрамы, и включили террор просто по факту. Вполне логичное развитие путинского фашизма, по-иному и не бывает. Другой вопрос, что на выходе получить "Айн фольк, айн райх, айн фюрер" не получится – эта формула требует идейного наполнения, а с идеей у российского фашизма хронический дефицит. И даже по талонам его не купишь. Скрепы, стабильность, солидарность с ворами и олигархами и вся вот эта ахинея уже никого не зажигают, но ничего другого за душой у этих нет. Да и быть не может. Поэтому наш фашизм неидеократичен, что в целом делает его принципиально иным, чем фашизм, который был ранее – в Германии, Италии, Испании. Более ублюдочный, гораздо менее устойчивый, но, даже такой он вполне успеет покалечить людей, их судьбы, да и страну в целом.

Но тут особо и выбирать не приходится. И режим, и модель управления, и экономическая модель – банкроты. Бесповоротные и абсолютные. Никакой перспективы у режима нет и уже не будет, а потому единственная его стратегия выглядит весьма примитивно – нам бы день простоять, да ночь продержаться. А что будет потом – потом и будем решать. С управленческой точки зрения режим не в состоянии ни генерировать, ни принимать решения, ни исполнять их, ни контролировать исполнение обычными методами. Всё, здесь уже наступил коллапс. Террор – последняя технология управления, позволяющая какое-то время удерживать власть. Вся проблема режима в том, что это время конечно. Но так далеко они уже не смотрят.

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