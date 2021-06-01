В Подмосковье родственникам выдали для захоронения чужого дедушку

В Подмосковье в Солнечногорской областной больнице родственникам выдали якобы тело Григория Васильева для захоронения, позже оказалось, что настоящий Васильев жив, но родственники не могут забрать его из больницы, так как по документам он числится мертвым.

Историю рассказала в своем Facebook внучка Васильева Варвара Корчашкина. По ее словам, 12 мая дедушке стало плохо, приехавшая на вызов скорая определила подозрение на инсульт, после чего Васильева госпитализировали в Солнечногорскую городскую больницу. После проведения КТ ему поставили диагноз инсульт.

Васильева увезли в реанимацию, а его дочери из-за антиковидных ограничений «дали подписать документы, что все посещения, в связи с ковидной ситуацией, запрещены и всю информацию можно узнавать только по телефону». В течение нескольких дней родственники звонили в больницу, где им говорили, что состояние Васильева средней тяжести.

17 мая родственникам сообщили, что Васильев умер еще 16 мая в 17.45. Через два дня им выдали тело дедушки, но родные не узнали его. Патологоанатом заверил их, что это Васильев, показал все документы и добавил, «что после смерти, инсульта и трепанации черепа при вскрытии, человек очень меняется». После этого мужчину захоронили.

«И тут наступает 21 мая, пятница. Около 13:00 мне звонит моя мама и просит присесть прежде, чем продолжит разговор. Я сначала подумала: «не уж то ещё кто-то умер». Дальше мама говорит: «мне только что позвонили из Солнечногорской больницы, и сказали, что «ваш отец жив», – пишет внучка Васильева.

Как оказалось, Васильев лежал в палате с похожим на себя мужчиной с аналогичным диагнозом. В выходные санитарка поменяла их кровати местами, но не предупредила об этом медсестер. Когда родственникам умершего мужчины позвонили и сказали забирать своего дедушку, вместо него им отдали Васильева, тогда и стало известно об ошибке.

Теперь родственникам Васильева не отдают его, так как по документам он числится мертвым. Ситуация усложнена тем, что восстановить Васильева в правах можно только через суд, все это время забрать дедушку из больницы нельзя.

«Мы посещаем дедушку каждый день, его состоянии мне не нравится. Да, отойдя от препаратов, он выглядит получше, но прогресса в его состоянии я не вижу, и вопрос хорошей реабилитации стоит очень остро. Параллельно с попытками восстановить его в правах мы активно ищем лучшую больницу, куда мы сможем положить его на реабилитацию, как только восстановим документы и сможем забрать его из Солнечногорской областной больницы», – написала девушка.