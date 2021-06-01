Россия увеличила число авиарейсов в Белоруссию

Россия увеличивает число регулярных авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до десяти раз в неделю, также возобновится ежедневное железнодорожное сообщение из Полоцка и Гомеля в Москву, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе. С 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту Москва – Минск», – приводит сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС.

Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко взаимодействие в сфере транспорта, энергетики и в налоговом администрировании.

Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение. Однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.