 

Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтикой

01.06.2021, 2:26, Новости дня
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Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к границе РФ над Балтийским морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что 31 мая российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к границе России. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В центре подчеркнули, что летчик Су-27 идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Он сопроводил бомбардировщик над акваторией Балтийского моря, после разворота военного самолета США от границы он вернулся на аэродром базирования. Как уточнили в ведомстве, нарушения государственной границы РФ не допущено.

Сообщения о случаях перехватов ВВС РФ иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают нередко. Так, 19 мая российский истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик В-52Н США командования глобальных ударов ВВС США, который приближался к границе РФ над Балтийским морем. 12 мая над Черным морем истребитель Су-27 ВВС и ПВО Южного военного округа сопроводили два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции. За день до этого Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе.



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