 

Хотите узнать мужчину, посмотрите на его руки. Еще ни разу не ошиблась

01.06.2021, 2:22, Разное
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Не так давно были проведены исследования, в ходе которых ученые обнаружили скрытые особенности у мужчин. Но моя мама уже давно пользуется данными правилами и может без проблем определить характер мужчины только по его рукам. Оказывается, вся тайна кроется в длине указательного и безымянного пальцев. После того как мама рассказала мне свою теорию, я еще ни разу не ошиблась в определении характера мужчины в отношениях.

Как это работает?

Получается, что женщины могут многое узнать о мужчине не из разговора с ним, а после изучения его рук и в частности пальцев. Существует четко разработанная теория, которая позволяет в считаные минуты понять, что за человек перед вами находится, и я расскажу, как это сделать.

Как определить характер по рукам

Итак, посмотрите на руки вашего мужчины: если безымянный палец у него длиннее, чем указательный, это значит, что вы столкнулись с деловым и общительным человеком. Такие люди по природе своей очень дружелюбные и коммуникабельные, они умеют находить общий язык с любым человеком. В то же время стрессовые и рискованные ситуации его не испугают, он всегда смел и настойчив.

Если, наоборот, указательный палец длиннее безымянного, это значит, что человек очень самоуверенный и предпочитает работать в одиночку. Обычно людям с такой длиной пальцев везет в работе и бизнесе, однако строить личную жизнь им очень трудно, так как они невероятно замкнуты и не делают первыми шаг навстречу.

Есть еще один тип мужчин, у которых одинаковая длина указательного и безымянного пальцев. Это указывает на то, что перед вами гармоничная, самодостаточная личность. Такие мужчины зачастую очень добрые, идеальные партнеры в семье, которые ценят в своих спутницах верность и живут в гармонии не только с самим собой, но и с окружающими. Они окружают свою вторую половинку любовью и заботой, так что с ними всегда хорошо, легко и спокойно.



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