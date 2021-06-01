 

Почему Путина не было на кадрах купания Лукашенко в Черном море? Отвечает Песков

01.06.2021, 1:54, Разное
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Во время встречи Владимир Путин предложил лидеру республики воспользоваться ситуацией и искупаться в море. Он согласился. Позже в Сети появились кадры, на которых купается Лукашенко. При этом самого Путина там не было. При этом отмечалось, что вода в тот день прогрелась до 16 градусов по Цельсию, то есть была довольно холодной.

Журналисты расспросили пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, почему Путина не было на кадрах купания. Представитель Кремля сообщил, что не знает этого и не намерен вмешиваться в частную жизнь политика.

“Это личное пространство президента. Купался он, не купался, не располагаю информацией”, – заявил пресс-секретарь.

Напомним, переговоры лидеров двух стран продолжались пять часов. Встреча была назначена после разгоревшегося скандала из-за вынужденной посадки в Минске самолета авиакомпании “Райанэр” и задержания бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницы, которые летели на борту судна. После этого инцидента лидеры западных стран объявили о введении санкций против Белоруссии.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин охарактеризовал Александра Лукашенко как “своевольную жену” после его недавнего заявления о Крыме.



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