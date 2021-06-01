 

Представитель Зеленского рассказал об условиях референдума по ситуации на Донбассе

01.06.2021, 1:54, Разное
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Михаил Подоляк уверен, что украинские власти делают
все необходимое для поиска правильного дипломатического пути, способного длительное
время полностью обеспечивать мир на Донбассе. Он также подчеркнул необходимость
действовать согласно принятому закону и учитывать пописанные в нем “предохранители”. Об этом сообщает “Украина.ру”.

Раннее президент Украины Владимир Зеленский отметил во
время пресс-конференции, что ситуация на Донбассе – первый вопрос, который
необходимо обсудить на всенародном голосовании. Подоляк полагает, что данное
заявление совсем не означает, что именно вопрос Донбасса будет первым вынесен
на референдум.

Напомним, война на Донбассе началась в 2014 году после
вооруженного государственного переворота на Украине и продолжается уже седьмой
год. Ранее в формате “минской группы” ситуацию пытались урегулировать Россия,
Украина и ОБСЕ при участии ДНР и ЛНР. Однако позже Украина отказалась от
площадки в Минске и потребовала найти иные форматы. Переговоры так же ведутся в
формате “нормандской четверки” с участием Германии, Франции, России и Украины.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что политический эксперт Алексей Калиниченко посоветовал президенту
Украины Владимиру Зеленскому начать переговоры договариваться с Владимиром Путиным
по поводу поставок газа.



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