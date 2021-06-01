Представитель Зеленского рассказал об условиях референдума по ситуации на Донбассе

Михаил Подоляк уверен, что украинские власти делают

все необходимое для поиска правильного дипломатического пути, способного длительное

время полностью обеспечивать мир на Донбассе. Он также подчеркнул необходимость

действовать согласно принятому закону и учитывать пописанные в нем “предохранители”. Об этом сообщает “Украина.ру”.

Раннее президент Украины Владимир Зеленский отметил во

время пресс-конференции, что ситуация на Донбассе – первый вопрос, который

необходимо обсудить на всенародном голосовании. Подоляк полагает, что данное

заявление совсем не означает, что именно вопрос Донбасса будет первым вынесен

на референдум.

Напомним, война на Донбассе началась в 2014 году после

вооруженного государственного переворота на Украине и продолжается уже седьмой

год. Ранее в формате “минской группы” ситуацию пытались урегулировать Россия,

Украина и ОБСЕ при участии ДНР и ЛНР. Однако позже Украина отказалась от

площадки в Минске и потребовала найти иные форматы. Переговоры так же ведутся в

формате “нормандской четверки” с участием Германии, Франции, России и Украины.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что политический эксперт Алексей Калиниченко посоветовал президенту

Украины Владимиру Зеленскому начать переговоры договариваться с Владимиром Путиным

по поводу поставок газа.