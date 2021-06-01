В Британии собрались запретить продажу меховых изделий

Власти Великобритании изучат возможность ввести полный запрет на продажу изделий из меха, соответствующий вопрос будет проанализирован в ходе многосторонних консультаций с участием производителей и экоактивистов, сообщила The Guardian.

По имеющимся у издания сведениям, Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании детально рассмотрит социально-экономические факторы продажи меховых изделий как в самом Соединенном Королевстве, так и за рубежом. Подчеркивается, что британское правительство может ужесточить законодательство в сфере торговли мехом, поскольку после выхода из состава Европейского союза Лондон больше не привязан к правилам единого рынка и вправе самостоятельно разрабатывать более строгие инициативы по защите животных, передает ТАСС.

«У нас и так одни из самых высоких стандартов защиты животных в мире. А после выхода из ЕС мы можем пересмотреть некоторые законы в этой сфере, в том числе вопрос импорта меха для использования [шкурок] при производстве одежды», – приводит издание слова министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития королевства Джорджа Юстиса.

В статье утверждается, что инициативу также поддерживает жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс, которая ранее сильно критиковала покупателей товаров из меха.

В свою очередь Альянс британской меховой продукции выступил против запрета. По мнению профсоюза, «натуральный мех служит противоядием от экологически вредной быстрой моды и не должен быть запрещен, если он получен этически допустимым путем».

Издание напомнило, что в 2000 году Великобритания стала первой страной в Европе, которая запретила разведение пушных зверей для получения шкурок. Кроме того, власти ввели строгие правила, запрещающие импорт кожи и продуктов из меха от промысловой охоты на тюленей и домашних кошек и собак.

Напомним, с 12 августа 2016 года на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) была введена обязательная маркировка меховых изделий специальными чипами (RFID). Ранее Минпромторг предложил уничтожать контрабандные шубы. Также в РФ решили наладить массовое производство шуб.

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