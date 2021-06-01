Идеальная формула салата. Как приготовить летний гарнир с большим количеством зелени, из того, что под рукой

Прямо сейчас вы узнаете идеальную формулу салата и научитесь готовить летний гарнир из зелени и из того, что всегда найдется в вашем холодильнике. Овощи, которые всегда есть у вас под рукой, добавят цвета, текстуры и вкуса в вашу тарелку, а главное, обогатят вас витаминами!

Формула салата

Формула этого блюда очень простая: зелень, один овощ, заправка и топпер. Это все, что вам нужно. Теперь давайте более подробно рассмотрим каждый из этих элементов.

Зелень

Существует много вариантов салатной зелени, но для простых рецептов лучше всего использовать легкую и нежную траву. Конечно, вы можете использовать все, что угодно, начиная от листьев салата до шпината или даже взять мелко нарезанную капусту. Помните, что это простой гарнир, который будет подан в качестве дополнения к вашему ужину. Поэтому слишком много зелени тоже не нужно.

Один овощ

Внимание! Вам нужен только один вид овощей! Вот несколько овощных идей для вашего салата:

помидоры;огурцы;красный лук;болгарский перец;кабачки;морковь;сладкая кукуруза;редис;артишоковые сердечки;оливки.

Вы также можете добавить фрукты. Вот наиболее подходящие для таких рецептов:

авокадо;яблоки;груши;персики;нектарины;клубника;черника;малина;ежевика;манго.

Заправка

Как и в случае с салатной зеленью и овощами, технически вы можете использовать любую заправку для салата, но лучше всего подойдет небольшое количество любого растительного масла.

Цель данного салата состоит в том, чтобы зелень, добавленная в него, слегка заблестела от ароматного масла. Это сделает блюдо легким и свежим и не будет подавлять запах зелени. Добавьте около ½ столовой ложки заправки в каждую порцию и перемешайте салат, пока все ингредиенты не будут слегка ею покрыты.

Салатные топперы

Это самая пикантная часть. Топпер добавит немного больше текстуры и вкуса, а еще сделает ваше блюдо несколько богаче и аппетитнее на вид. Вот несколько идей для салатных топперов:

свежемолотый перец, соль;сыр пармезан;сыр фета;поджаренные панировочные сухари;жареный по-французски лук;орехи или семена (грецкие орехи, семена подсолнечника и т. д.).

Идеи салатных комбинаций

Вот несколько возможных идей для вашего салата, которые вы можете выбрать в зависимости от собственных вкусовых предпочтений:

Зелень + помидоры + заправка + свежемолотый перец.Зелень + артишоковые сердечки + заправка + пармезан.Зелень+ огурец + заправка + соль.Зелень+ красный лук + заправка + сыр фета.

А какая любимая комбинация летнего салата у вас? Поделитесь ею в комментариях, чтобы мы все могли пробовать новые салаты чуть ли не каждый вечер!