Россия пообещала “некомфортные сигналы” Штатам перед встречей Путина и Байдена

Рябков подчеркнул, что повестки дня США и РФ не совпадают, но РФ готова “реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны”.

В то же время он заявил, что в ближайшие дни Вашингтон получит из Москвы целый ряд “некомфортных сигналов”, не связанных с предстоящим саммитом глав государств.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова во время саммита обсудить вопрос по поводу прав человека в России.

“Джо Байден сказал, что он обязательно поднимет тему прав человека в контактах с лидером КНР и с нашим президентом… Готовы разговаривать. У нас нет запретных тем: будем обсуждать все, что считаем нужным. Ответим на вопросы американской стороны. Это касается и прав человека”, – цитирует Лаврова сайт МИД России.

Контекст:

Саммит президентов США и РФ состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня, сообщали в Кремле. Главы государств обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”. Встречу Байдена с Путиным подтвердили и в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин 28 мая говорил, что перед саммитом Байден поговорит с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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